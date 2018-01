17 sans-papiers interpellés ce dimanche soir lors d’une action de police dans les gares bruxelloises

C’est ce qu’annonce le cabinet de Jan Jambon (N-VA) ce lundi matin.

La police fédérale des chemins de fer a interpellé 17 personnes en séjour illégal dimanche soir, indique le cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, lundi matin.

“Les opérations se sont déroulées sur les quais et dans les trains qui circulaient vers et à destination de Bruxelles, sur les trajets privilégiés par les passeurs“, précise le porte-parole du ministre. L’Office des étrangers se penchera sur leur cas ce lundi. Dimanche soir, à l’initiative de la “Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés”, des centaines de personnes ont formé une chaîne humaine entre le parc Maximilien et la gare du Nord à Bruxelles, en signe de protestation contre une opération de la police fédérale planifiée au parc bruxellois.

Aucun demandeur d’asile ou migrant ne se trouvait au parc Maximilien. Des volontaires se sont mobilisés afin qu’ils soient accueillis chez des citoyens-hébergeurs. Au total, entre 150 à 200 personnes se sont vues offrir l’hospitalité. Quelque 300 autres avaient déjà été accueillies samedi soir par des familles d’accueil et y restaient dimanche.

Photo d’illustration: Belga