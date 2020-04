150 tablettes pour les homes bruxellois

Le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) a participé à un projet visant à équiper les 138 homes de la capitale de tablettes afin de permettre aux personnes âgées de rester en contact avec leurs familles et leurs amis durant la période de confinement.

Les 150 tablettes commandées à cet effet par Iriscare auront toutes été distribuées d’ici vendredi. A la demande des ministres bruxellois Alain Maron (Santé) et Bernard Clerfayt (Informatique), le CIRB a coordonné un projet d’ampleur, en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, afin d’équiper les 138 homes de la Région de Bruxelles-Capitale de tablettes. Iriscare, l’organisme d’intérêt public en charge de l’assistance aux personnes âgées, a commandé 150 tablettes via IRISnet.

Son partenaire Orange a mis à disposition des tablettes correspondant aux besoins des seniors en termes de maniabilité et d’utilisation générale. Celles-ci ont été fournies avec une connexion internet via une carte SIM pourvues gratuitement pendant 3 mois. Le CIRB s’est chargé de coordonner la configuration de ces tablettes par des animateurs multimédias d’Espaces Publics Numériques du réseau CABAN. Ces derniers ont intégré plusieurs programmes, tels que Whatsapp, Skype, Jitsi… pour permettre aux utilisateurs de se connecter avec leurs familles et leurs amis.

Une assistance à distance a également été prévue (entre autres via Teamviewer) et sera assurée par les animateurs multimédias afin de pallier tous problèmes que nos seniors pourraient rencontrer. Le CIRB s’est chargé de la livraison des tablettes dans les homes, accompagnée d’un mode d’emploi répondant aux questions de base que les utilisateurs pourraient se poser.

