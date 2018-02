Le 15 mars 2016, la police retrouvait la trace de Salah Abdeslam à la rue du Dries à Forest

Le procès de la fusillade rue du Dries commence ce lundi devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Salah Abdeslam et Soufien Ayari sont poursuivis pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour possession illégale d’armes à feu.

Le procès de la fusillade rue du Dries à Forest débute lundi à 8h45 devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Les deux prévenus dans ce dossier ne sont autres que Salah Abdeslam et Soufien Ayari. Ils sont poursuivis pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour possession illégale d’armes à feu.

Mohamed Belkaid tué lors de l’intervention

Le 15 mars 2016, des policiers belges et français avaient entrepris de perquisitionner une habitation de la rue du Dries à Forest, dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Paris. Dès leur arrivée, ils avaient essuyé des tirs de la part des occupants de l’appartement, alors qu’ils pensaient le lieu inoccupé. Au cours de la fusillade, plusieurs policiers avaient été blessés et un des occupants de l’appartement, Mohamed Belkaid, avait été tué par les forces d’intervention. Les deux autres occupants, Salah Abdeslam et Soufien Ayari, étaient parvenus à s’échapper. Ils avaient été arrêtés très rapidement ensuite, le 18 mars 2016, rue des Quatre Vents à Molenbeek-Saint-Jean.

►Lire aussi: Des photos montrent la violence de la fusillade rue du Dries

Quatre jours plus tard, le 22 mars 2016, d’autres membres de cette cellule terroriste, les frères El Bakraoui et Najim Laachraoui, avaient commis des attentats à Bruxelles, dans le métro et à l’aéroport, faisant 32 morts et des centaines de blessés.

Salah Abdeslam, membre des commandos du 13-Novembre

Selon l’enquête, Salah Abdeslam, âgé de 28 ans, avait fait partie des commandos terroristes à Paris le 13 novembre 2015. Il devait se faire exploser au Stade de France, dans l’arrondissement de Saint-Denis, mais il ne l’a pas fait ou ne l’a pas pu. Il était ensuite revenu le lendemain à Bruxelles, après quoi les policiers avaient perdu sa trace, jusqu’au jour de la fusillade rue du Dries.

► Lire aussi: Les agents pris dans la fusillade de la rue du Dries souhaitent rester anonymes

Sofien Ayari, un Tunisien de 24 ans

Concernant Sofien Ayari, un Tunisien de 24 ans, l’enquête a montré qu’il avait été contrôlé en Allemagne, en octobre 2015, avec Salah Abdeslam, peut-être après avoir voyagé en Syrie. Sofien Ayari aurait aussi été en contact avec Ossama Krayem, un autre individu soupçonné d’avoir joué un rôle de coordination et de préparation dans les attentats de Paris et de Bruxelles. Ce dernier avait lui-même admis lors de son interrogatoire à la police belge qu’il avait eu pour mission de trouver “des coffres-forts suffisamment grands pour stocker des armes, des explosifs ou de l’argent“.

Quant à Mohamed Belkaid, le suspect décédé lors de la fusillade rue du Dries, il était connu sous le pseudonyme de Samir Bouzid. Cet Algérien âgé de 36 ans était également soupçonné d’avoir joué un rôle de coordination et de préparation dans les attentats de Paris du 13 novembre 2015.

Il ressort de l’enquête qu’il était aussi en contact étroit avec les kamikazes de Paris. C’est vers son numéro de GSM belge que ces terroristes avaient envoyé un SMS disant: “On est parti, on commence“.

Belga

Reportage: Camille Tang Quynh