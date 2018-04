La 12e édition du Balkan Trafik Festival a réuni plus de 7.500 visiteurs

L’évènement, qui s’est tenu du 19 au 22 avril dans différents lieux de la capitale, a consisté en un certain nombre de concerts, de projections de films et de soirées festives dans une ambiance typique du sud de l’Europe.

“Le festival a réussi son pari d’attirer et de mélanger différentes cultures, mais aussi diverses générations, grâce notamment à la Fanfare Ciocărlia, Dubioza Kolektiv, le Amsterdam Klezmer Band et Candan Erçetin mais aussi cette année grâce à son tout nouveau Urban Chapter qui aura permis à des rappeurs, slameurs, dj, beat-boxers et street artistes des balkans de s’exprimer en collaboration avec des artistes belges”, ont fait savoir lundi les organisateurs.

Dans le cadre de l’évènement, l’artiste bulgare Bozhidar Simeonov, alias Bozko, avait réalisé une grande fresque sur la façade d’une maison du Quai au Bois de la Construction, près du Marché aux Porcs. Comme à son habitude, le street artiste de Sofia avait dévoilé un personnage à l’apparence étrange. Au programme du festival, se trouvait également un invité inattendu : le rappeur bruxellois Convoq. “La démarche est d’échanger et de partager, de faire se rencontrer des artistes Belges et des artistes venus des Balkans“, expliquait Convoq, invité dans M le mardi 17 avril.

J. Th.