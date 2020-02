12 soirées de concerts pour les 27ème Nuits Botanique, du 29 avril au 10 mai

La 27e édition des Nuits Botanique réunira, du 29 avril au 10 mai, 140 groupes musicaux, dont 45 belges. Près de 60 concerts seront proposés pendant les douze nuits du festival, dont neuf projets originaux et exclusifs spécialement créés pour cet événement musical. Plus de 30.000 festivaliers sont attendus.

Le festival occupera quatre scènes, à savoir le Chapiteau dans le parc, l’Orangerie, la Rotonde et le Grand Salon. En avant-programme, deux soirées se tiendront à l’Eglise Notre-Dame de Laeken, avec la chanteuse française Yael Naim et l’interprète bruxellois Noé Preszow le 23 avril et avec le producteur de musique électronique Fennesz et la compositrice américaine Kali Malone le 24 avril.

Cette 27e édition sera particulièrement riche en avant-premières avec les retours attendus du groupe de rock belge Roscoe, des Bruxellois indie-pop de Robbing Millions ou du chanteur belge de pop francophone Nicolas Michaux. Elle sera aussi l’occasion d’écouter en live le nouvel album “Cabane” du compositeur belge Thomas Jean Henry, le nouvel opus du duo jazz Glass Museum, ainsi que ceux des groupes belges aux accents rock S O R O R, Annabel Lee et Absynthe MInded ou encore du producteur belge de musique électronique Haring. La chanteuse américaine soul Celeste, grande gagnante des BBC’s Sound 2020, affiche déjà complet le 1er mai.

Parmi les créations originales, les Bruxelloises de Juicy seront entourées de l’orchestre de Musiq’3 et le groupe bruxellois River into Lake d’un quatuor à cordes. Le compositeur belgo-tunisien Jawhar présentera en avant-première son projet en français “Offo Vrae”, le collectif Glauque déclinera ses raps en formule acoustique, Chouk Bwa & the Angströmer montreront comment la musique électronique live soulève l’énergie d’un rite musical vaudou et Kel Assouf proposera un projet intimiste. L’artiste belge hip-hop Ashley Morgan et le compositeur anversois de musique électronique Adriaan De Roover proposeront de plus des projets inédits.

Pomme, Suzane et Aloïse Sauvage, trois artistes nominées aux Victoires de la Musique, montreront par ailleurs avec Hervé, Victor Solf Fleche Love ou Silly Boy Blue, la vitalité musicale de la scène française. Chouk Bwa & The Ängströmers offriront un concert “Bota kids” le samedi 3 mai à 11h00 et Marina Satti & Fonés, nouveau phénomène de la pop grecque, donnera un concert pour tous le dimanche 10 mai à 15h00. Enfin, deux soirées soirées hors format les 15 et 16 mai, respectivement avec les pianistes Stéphane Ginsburgh et Bernard Lemmens, mettront la musique classique à l’honneur.

Source : Belga / Image : Botanique