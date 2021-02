1.150 nouveaux arbres et un expert pour verduriser l’espace public

Bruxelles Mobilité poursuit son programme de verdurisation de l’espace public, cet hiver.

Ces dernières semaines, les ouvriers de Bruxelles Mobilité se sont activés le long des routes de la capitale : ainsi, près de 1.150 nouveaux arbres y ont été installés, venant se rajouter aux 35.000 spécimens déjà existants.

“L’hiver est la saison privilégiée pour les plantations, alors Bruxelles Mobilité en profite“, commente l’administration bruxelloise.

Derniers chantiers en date : l’avenue du Bourget (150 arbres, entre l’avenue Jules Bordet et la limite de la Région), la chaussée de Mons (90 arbres) ou les abords du Ring (90 arbres).

En outre, Bruxelles Mobilité a également nommé un spécialiste “végétalisation et eau”, rapporte la DH. Ainsi, cet expert identifiera les lieux de la capitale pouvant être verdurisés.

Un projet plus global de verdurisation de la capitale

Outre ces aménagements en bord de route, “cette année, nous prévoyons 2 millions d’euros supplémentaires pour remplacer le gris de la ville par du vert. Tout est possible : plus d’arbres dans les rues, des places arborées, créer des petits parcs… Notre grand projet, c’est d’accumuler tous ces petits projets pour rendre nos rues plus perméables et planter à grande échelle“, explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics.

Ainsi, plusieurs projets de proximité sont menés depuis l’automne dernier dans ce sens, comme le remplacement de la dolomie par de la terre et de nouvelles plantations basses avenue de la Reine, avenue Van Praet et square René Henry, la plantation d’arbustes Place de Jamblinne de Meux ou encore le remplacement des pavés par de la terre et des plantations aux rond-points des Monolithes et Staccioli. “Notre ambition est de poursuivre dans cette voie pour que tous les Bruxellois.es puissent se reconnecter à la nature. Ces nouvelles plantations sont essentielles pour agir à notre échelle contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de vie des Bruxellois.es“, commente également Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de l’Environnement

Des projets seront menés en ce début d’année avenue Van Volxem (agrandissement des fosses de plantation), avenue Bossaert (plantation des îlots), avenue de Beaulieu (déminéralisation de 130m² de la berme centrale), boulevard Mettewie (agrandissement de 20 fosses et plantation de vivaces) et avenue Edmond Van Nieuwenhuyse (réaménagement du petit parc à côté de la station de métro Demey).

ArBr – Photo : Bruxelles Mobilité