Une nouvelle passerelle à hauteur variable pour traverser le canal

Une nouvelle passerelle à hauteur variable enjambe le canal de Bruxelles. Ce système novateur a été mis en service depuis ce vendredi. C’est une première en Belgique.

La passerelle “Gosselies” traverse le canal à hauteur de Molenbeek et relie la rue Gosselies à la rue du Prince. Elle remplace l’ancien pont fixe qui ne répondait plus aux normes européennes en matière de transport par voie d’eau.

L’avantage du nouveau système : il est praticable pour les cyclistes et piétons aussi bien en position levée que basse au moyen d’un escalier rétractable.

« C’est exceptionnel qu’un pont puisse être accessible aux piétons et cyclistes en position relevée et à tout moment lors du mouvement. Avec cette vraie prouesse technologique, nous inaugurons le premier des quatre nouveaux ponts qui seront bientôt en place sur le canal. Suivront le Pont Suzan Daniel et les deux ponts cyclo-piétons à hauteur du MIMA et de Comte de Flandre, tous les trois résultats d’une fructueuse collaboration entre Beliris et Bruxelles Mobilité », explique Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

La gestion de ce pont sera assurée par le Port de Bruxelles.

Pour Yassine Akki, le président du Port de Bruxelles : “La construction de ce nouveau pont pour piétons et cyclistes avec une hauteur libre de 7 mètres répond aux normes européennes et reflète en même temps l’importance stratégique de la voie d’eau pour les transports et la place centrale qu’occupe Bruxelles dans les réseaux de transport européens. Le système mobile permet également une intégration optimale du pont dans le quartier et une excellente accessibilité pour les habitants”.

YdK – Photo : Bruxelles Mobilité