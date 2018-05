Sarah Turine : “À force de fermer les frontières, on crée nous-mêmes des voies illégales”

Sarah Turine (Ecolo), échevine de la Jeunesse et de la Cohésion sociale à Molenbeek-Saint-Jean, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce lundi.

Elle est revenue sur le drame de la petite Mawda, 2 ans, tuée lors d’une course-poursuite entre passeurs et policiers près de Mons, mercredi dernier. « Il y a eu énormément de flou autour de ce décès de la petite Mawda. On sait qu’elle est décédée par une balle perdue », explique l’échevine molenbeekoise. « Nous avons une politique très dure actuellement, qui vise à criminaliser les migrants. […] À force de fermer les frontières, on crée nous-mêmes les voies illégales ».

Sarah Turine confirme, ensuite, son soutien à la bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans (MR) sur son action en justice contre Katie Hopkins, la « reporter » britannique du site d’extrême-droite The Rebel. « Certains pseudo-journalistes continuent d’essayer de faire du Molenbeek-bashing. Mais en Belgique, cela n’est plus le cas », explique-t-elle.

Elle est enfin revenue sur la situation autour de la gare de l’Ouest, qui doit être en rénovation depuis 2005. « Cela fait 13 ans que cela dure autour de la gare de l’Ouest. Le projet présenté aujourd’hui n’est pas mal mais cela n’avance pas. Cela coince avec la SNCB, qui semble plutôt jouer le spéculateur plutôt que le service public », confie Sarah Turine. « Les habitants attendent depuis longtemps que ça avance : le terrain devait s’ouvrir aux habitants entre 2015 et 2018, il n’en est rien. […] Il y a plus de rats que de trains qui y passent pour le moment ».

