Alors que le froid se fait de plus en plus sentir dehors, ce nouveau bâtiment tombe à pic. Il est destiné aux personnes sans-abri et aux familles à faible revenu. Situé rue de la Perle à Molenbeek, il en a pris le nom : “La perle de Molenbeek”.

Le complexe compte 17 appartements dont six pour les sans-abri. La commune de Molenbeek et le mouvement Habitat & Humanisme en sont les chevilles ouvrières. Ils ont voulu créer un espace qui offre une belle mixité sociale.