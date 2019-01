La Molenbeekoise Sara Lou s’énerve contre les casseurs du Nouvel an : “Une bande de petits merdeux”

La vidéaste molenbeekoise Sara Lou, connue sur les réseaux sociaux pour sa chaîne YouTube MolemSisters et sa page Facebook Zaki et Sara Lou, a poussé un coup de gueule à l’encontre des auteurs des violences perpétrés lors de la soirée du réveillon à Molenbeek.

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, de nombreux incidents ont eu lieu dans les quartiers Ribaucourt et Étangs Noirs à Molenbeek, nécessitant une importante présence policière. La police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) a procédé à une vingtaine d’arrestations administratives, dont tout du moins deux sont déjà devenues judiciaires.

Sur la place devant la station de métro Étangs noirs, des jeunes du quartier ont mis le feu à des déchets qui traînaient sur la voie publique ainsi qu’à un véhicule. Les vitres de trois commerces ont été endommagées. Des jeunes sont entrés dans une pharmacie, qui a été vandalisée. Des jets de cailloux ont ciblé des pompiers et des policiers. Au total, quatre véhicules de police et deux autopompes ont été endommagés par des caillassages et quatre policiers ont été légèrement blessés.

Face à ces violences, la vidéaste molenbeekoise Sara Lou a décidé de pousser un coup de gueule, déjà vu plus de 10.000 fois en quelques heures sur sa page Facebook. Elle décrit ainsi les auteurs de ces actes comme “une bande de petits merdeux qui ont travaillé bénévolement pour l’extrême-droite”.

MESSAGE AUX CASSEURS DU NOUVEL AN DE MOLENBEEK 😡😡😡😡. Publiée par Zaki & Sara Lou sur Mardi 1 janvier 2019

“Les conséquences, maintenant ? Vous avez donné des sujets bien croustillants pour certains médias”, lance-t-elle à propos de ces casseurs. “Des gens travaillent depuis vingt, trente ans à Molenbeek et font en sorte que tout se passe bien, et toi, tu as tout gâché en une heure, une heure durant laquelle tu n’avais rien à faire”.

Le message semble en tout cas passer et est largement partagé depuis sa diffusion ce mardi soir sur Facebook.

