Suite à son reportage stigmatisant sur Fox News et un récent message lancé sur Twitter, Katie Hopkins va bientôt faire l’objet d’une plainte de la commune de Molenbeek-Saint-Jean pour atteinte à l’image de la commune et propos calomnieux, explique la bourgmestre Françoise Schepmans (MR).

Les propos de la polémiste britannique Katie Hopkins n’en finissent pas de faire bondir la bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans (MR). Cette dernière a annoncé qu’elle allait demander au Collège des bourgmestre et échevins de déposer plainte contre la “reporter” de The Rebel Media. Elle va porter plainte pour “atteinte à l’image de la commune” et des “propos calomnieux”. “Cette chroniqueuse se permet tout et n’a aucune limite. À un certain moment, il faut savoir manifester son ras-le-bol face à ces attaques continues sur la commune”, explique Françoise Schepmans.

Ce week-end, lors d’un reportage réalisé pour le média canadien d’extrême-droite The Rebel Media et diffusé sur Fox News, Katie Hopkins, qui ne s’était pas présentée comme journaliste auprès de la bourgmestre, avait posé plusieurs questions sur la soi-disant “capitale européenne du djihadisme” que serait Molenbeek selon Fox News. La Britannique a ensuite… fondu en larmes devant la caméra parce que la bourgmestre n’avait pas souhaité continuer l’interview filmée en caméra discrète.

Ce mardi soir, la polémiste a de nouveau frappé, sur Twitter cette fois, en insinuant que l’incendie accidentel qui avait touché un entrepôt à Koekelberg était un acte terroriste. “Molenbeek. Qu’est-ce qui pourrait causer une telle explosion dans la capitale européenne du djihadisme au début du Ramadan ? *tousse*”, avait-elle lancé dans un message relayé par plus de 2300 partages sur Twitter et vu plus de 150.000 fois, sans autre vérification de cette information…

Molenbeek. What on earth would cause an explosion like that in the Jihadi Capital of Europe at the start of Ramadan? *coughs* pic.twitter.com/0QdBuH97b3 — Katie Hopkins (@KTHopkins) May 15, 2018

Ces différents messages ont donc décidé la bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans de demander à la commune de porter plainte.