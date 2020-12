Molenbeek s’adapte une nouvelle fois pour la Saint-Sylvestre

Les pétards restent interdits cette année encore à Molenbeek. La commune a renforcé son plan de prévention et de sécurité pour éviter tout débordement le soir du nouvel An mais ce n’est pas tout puisqu’elle a aussi décalé la collecte des poubelles, rapporte La Capitale.

Pour rappel, des débordements avaient eu lieu lors du passage à l’an 2019 à Molenbeek. Des poubelles et des voitures avaient été brûlées, et des commerces avaient été vandalisés et pillés dans le quartier des Etangs-Noirs.

L’année suivante, la commune avait donc renforcé son dispositif de prévention et de sécurité. L’amende pour jet de pétard avait par exemple doublé. Et cela a semblé fonctionné puisque le passage à l’an 2020 s’était passé plutôt calmement.

Pour cette nouvelle nuit de du Nouvel An, la commune a une nouvelle renouvelé son dispositif mais en l’adaptant cette année à la situation sanitaire. “Nous avons mis en place un travail préventif sur les pétards avec des campagnes de sensibilisation dans les écoles. La police a également procédé à des saisies de feux d’artifice ces derniers jours et ces dernières semaines”, explique Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de la commune, à La Capitale.

“On cible les pétards car cela fait peur aux gens et aux animaux. C’est également un danger pour les jeunes car ils sont fabriqués avec des substances dont on ne connaît pas toujours la provenance. De plus, cela pourrait être utilisé pour mettre le feu à certaines choses et donc accroître le danger”, précise encore la bourgmestre.

La collecte des poubelles décalée

Mais ce n’est pas tout. La commune a également adapté les horaires concernant le ramassage des poubelles. “Cette année, il se fait que le ramassage des poubelles a lieu le vendredi matin sur le territoire de la commune. Nous avons donc négocié avec Bruxelles Propreté pour décaler la collecte afin qu’elle ait lieu en fin de matinée. De ce fait, nous demandons aux habitants de ne pas sortir leurs poubelles le jeudi soir mais bien le vendredi matin entre 6h et 10h”.

Le commune rappelle que le couvre-feu est maintenu à 22h et que des effectifs policiers seront également renforcés afin de le faire respecter.

A.V. – Photo: Belga