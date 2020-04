Molenbeek : plusieurs personnes évacuées après un incendie sur la place communale

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus dans la nuit de lundi à mardi pour un bâtiment en feu à Molenbeek-Saint-Jean. Les habitants des maisons voisines ont été évacués durant l’opération mais ont pu regagner leur domicile une fois l’intervention des pompiers terminée. L’origine de l’incendie n’est pas encore déterminée.

“Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mardi à 00h35 pour un incendie Place Communale à Molenbeek-Saint-Jean. L’incendie faisait rage dans un bâtiment de deux étages en rénovation. Le foyer d’incendie se situait dans une salle au rez-de-chaussée”, a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “La police de la zone Bruxelles-Ouest avait déjà évacué les habitants des deux maisons voisines et avait également instauré un périmètre de sécurité pour faciliter le travail des services de secours. Le feu a été maîtrisé via une attaque par l’extérieur d’abord, suivie d’une attaque par l’intérieur. Grâce à l’intervention rapide des pompiers, une propagation vers les maisons voisines a été évitée”, a poursuivi Walter Derieuw.

L’origine de l’incendie reste à déterminer. Le gaz et l’électricité ont été coupés dans le bâtiment sinistré. Quant aux personnes évacuées, elles ont pu regagner leur domicile après un contrôle de présence éventuelle de monoxyde de carbone dans les logements. Vingt-deux soldats du feu étaient à pied d’œuvre, dont l’un d’eux a fait un malaise et a été transporté à l’hôpital. Ce dernier va bien et “sera présent à sa garde prochaine, ce vendredi”, a déjà annoncé Walter Derieuw. Le SMUR de l’Hôpital militaire s’était également déplacé.

Par ailleurs, les pompiers déplorent qu’une nouvelle fois leur intervention a été rendue compliquée par la présence de véhicules mal stationnés. “Heureusement, pour cette fois-ci, cela n’a pas eu des conséquences sur le déroulement des opérations”, rapporte le porte-parole.

Avec Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles