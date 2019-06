Molenbeek : les riverains se mobilisent contre une tour de logements place Sainctelette

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées mercredi à 16H30 sur la place Sainctelette pour protester contre le projet visant à construire, sur un terrain privé situé quai des Charbonnages à Molenbeek-Saint-Jean, une tour de logement, des bureaux, un hôtel et des parkings.

Les participants ont dévoilé une plaque pour inaugurer symboliquement un parc en lieu et place du projet contesté. Un groupe est ensuite parti vers 17H30 pour rejoindre la maison communale de Molenbeek-Saint-Jean. La délégation a été reçue par l’échevin de l’Urbanisme Amet Gjanaj, qui a écouté ses arguments. La commission de concertation a rendu un avis favorable sous conditions. Celui du Collège devrait suivre prochainement.

“Les conditions fixées sont assez floues“, s’inquiète Karel Goethals, un riverain membre du collectif Parc Sainctelette à l’initiative de cette action. “Contrairement à ce qui est prétendu dans des commentaires faits dans la presse, on n’est pas contre une mixité sociale. On a plutôt l’impression qu’on laisse les promoteurs faire ce qu’ils veulent. On a l’impression que ce projet vise à rentabiliser au maximum les mètres carrés. Personnellement, je ne comprends pas comment ils ont fait pour mettre 169 logements sur ce terrain-là“.

Les membres du collectif défendent que le quartier Sainctelette est déjà l’un des plus densément peuplés et l’un des plus pollués de Bruxelles. Ils estiment que l’édification de constructions incluant trois niveaux de parking souterrains et un hôtel augmentera de surcroît la congestion automobile et les risques pour la sécurité des riverains. Ils ajoutent par ailleurs que l’impact des ombres de la tour n’a pas été suffisamment étudié. D’autres actions seront organisées pour protester contre ce projet.

Source: Belga / Image: Google Maps