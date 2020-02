Molenbeek: les enseignants de Toots Thielemans décrient la perte des ateliers mécanique

Une centaine d’élèves n’ont pas de cours pratique depuis la rentrée, faute d’ateliers de mécanique.

Une délégation composée de représentants du réseau WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement) et de la DGI (Direction générale des Infrastructures) s’est rendue mardi en fin de matinée à l’athénée royal Toots Thielemans de Molenbeek-Saint-Jean pour rencontrer les enseignants. Mécontents, ces derniers ont décidé d’aller sensibiliser jeudi la population au marché de Molenbeek avant de se rendre à 14h30 au rendez-vous fixé avec le cabinet de ministre du Budget et de la tutelle WBE Frédéric Daerden et les représentants du réseau au City center, situé boulevard du Jardin Botanique à Bruxelles.

Une centaine d’élèves n’ont pas de cours pratique depuis la rentrée, faute d’ateliers de mécanique. Les professeurs ont appris lors de la réunion que le projet d’aménagement de locaux en location, prévus à cet effet, avait dû être abandonné, à cause des modifications imposées par le propriétaire, ce que confirme le cabinet du ministre. Ce dernier assure qu’une nouvelle solution est recherchée pour l’année prochaine. Les professeurs soulignent que la solution temporaire pour cette année scolaire n’a toujours pas été mise en oeuvre. Celle-ci consiste à organiser les ateliers à l’athénée royal de la Rive Gauche de Laeken. Le Cabinet précise que des réunions sont en cours à ce niveau. Les enseignants se plaignent encore de l’absence de réponse concernant la rénovation de leurs bâtiments et craignent une fermeture de leur école. Xavier Gonzalez, porte-parole du cabinet de Frédéric Daerden, assure que le ministre est bien conscient de l’importance du dossier sur l’état du parc scolaire qui lui a été légué et qu’il va faire preuve de créativité pour pallier à la faiblesse du budget en rapport. “Il y a des solutions. Frédéric Daerden travaille sur une note méthodologique sur le thème des bâtiments scolaires – une procédure structurelle – qu’il va bientôt faire passer au gouvernement et elle débouchera par après sur une note budgétaire, avec des propositions originales en matière de financement.“

Belga – Photo: capture Google map