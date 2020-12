Molenbeek : la Région dévoile les grandes lignes du réaménagement de l’ancien site Delhaize

L’ancien site du groupe Delhaize, situé à l’angle des rues Jules Delhaize et Osseghem, va subir une grande transformation dans les prochaines années. Une étude a été menée sur sa transformation, et le gouvernement bruxellois s’attaque maintenant à un projet de consultation des habitants pour imaginer le futur de ce site baptisé “Lioncity”, qui devrait devenir un nouveau quartier mixte entre logements, commerces et entreprises, avec en prime un maillage vert qui se prolongerait jusqu’à Beekkant.

Le groupe Delhaize occupait depuis 1983 un large bâtiment situé à l’angle des rues Jules Delhaize et Osseghem à Molenbeek-Saint-Jean. Ce site de 4,4 hectares a été repris en novembre 2019 par la Région bruxelloise via l’agence régionale citydev.brussels, qui a été chargé avec perspective.brussels de réaliser une étude urbanistique exploratoire sur l’avenir de ce site.

Cette étude, réalisée par un consortium de divers bureaux architecturaux et d’associations, a aujourd’hui été dévoilée, et montre ce que pourrait devenir ce nouveau quartier disposé en deux zones : l’une entre les rues de Rudder, Jean-Baptiste Janssen, Jules Delhaize, Osseghem et Euterpe ; et l’autre entre les rues Osseghem, Jules Vieujant, Dubois-Thorn et le boulevard Edmond Machtens.

Un hectare de nouveaux espaces verts

L’étude préconise que ce double site devienne un projet de quartier mixte, avec du logement public, des commerces, des services aux habitants, des activités économiques diverses, le tout autour d’un nouveau maillage vert (environ 1 hectare de nouveaux espaces verts) qui se poursuivrait jusqu’à la station de métro Beekkant. L’étude préconise également une priorité à la mobilité active à l’intérieur du site, et la mobilité douce autour du quartier, avec une nouvelle répartition des parkings en sous-terrain. L’étude est consultable en trois parties via ces liens : une première partie sur les diagnostics et lignes directrices ; une deuxième partie sur les scénarios ; et une troisième partie sur les recommandations.

Un processus de consultation va désormais être mis en place avec les habitants afin que ceux-ci participent au projet renommé “Lioncity”, et évoquent leurs recommandations. En outre, des occupations temporaires seront prévues dès 2021 sur le site de l’ancienne imprimerie d la rue Osseghem pour animer le site et déjà tester des usages imaginés pour l’avenir du quartier. Un comité de suivi, composé du cabinet du ministre-président bruxellois, de la commune de Molenbeek, de citydev.brussels et de perspective.brussels, a également été mis en place pour suivre le projet qui s’inscrit dans la lignée du Plan d’Aménagement Directeur de la gare de l’Ouest.

Gr.I. – Photo de couverture : Grégory Halliday-Marc Detiffe – Photos du projet : Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bvba, Duss BV, Cultureghem vzw, Mark Brearley’s office