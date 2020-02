Molenbeek : la pétanque connaît de plus en plus de succès

Une compétition avait lieu au Bruxelles Ouest Pétanque Club de Molenbeek, ce samedi.

Ce club a repris vie il y a deux ans, après des travaux d’agrandissements. Aujourd’hui, le lieu compte neuf pistes intérieures et extérieures. Et il attire de plus en plus d’intéressés : de 60 membres il y a 2 ans, il en compte près de 120 aujourd’hui.

L’an denier, le club a eu six équipes championnes, et l’une est même montée en fédéral. Résultat, le club gagne en notoriété, et même des Marseillais viennent à Molenbeek pour jouer à la pétanque.

Ce samedi, le club accueillait un masters, avec des champions belges, européens et mondiaux.

■ Reportage de Diane Warland et Thibault Nagy, avec Paul Bourrieres