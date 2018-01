Molenbeek distribue 10.000 sacs réutilisables pour prévenir le gaspillage

A partir de jeudi, la commune de Molenbeek-Saint-Jean distribuera 10.000 sacs réutilisables pour sensibiliser les commerçants du marché aux effets nuisibles des sacs en plastique sur l’environnement. Les sacs seront distribués aux marchands et maraîchers durant les marchés du mardi et du jeudi qui se tiennent dans la commune.

Depuis le 1er septembre 2017, les magasins et les commerçants du marché de Bruxelles ne sont plus autorisés à offrir à leurs clients des sacs en plastique gratuits au comptoir. À partir du 1er septembre prochain, tous les sacs en plastique seront interdits, ainsi que les sachets pour emballer les légumes et les fruits dans les magasins.

Afin de sensibiliser consommateurs et commerçants à des alternatives aux sachets en plastique, la commune de Molenbeek a commandé des sacs réutilisables auprès de la société belge “Pelgrims Verpakkingen NV”, qui produit des sacs écologiques faits de matériaux recyclables en polypropylène non-tissé. Il s’agit de sacs à la fois solides, légers et lavables. “Les commerçants ont déjà reçu des informations sur les règlements l’été dernier. Des campagnes d’information ont été organisées sur les marchés. Avec cette action, nous voulons sensibiliser et informer les commerçants qu’il existe des alternatives écologiques pour les sacs en plastique”, explique Ahmed El Khannouss, échevin du Développement économique de la commune de Molenbeek.

Belga