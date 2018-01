Molenbeek : deux hommes blessés à la tête lors d’une bagarre sur la chaussée de Gand

Deux hommes ont été blessés à la tête lors d’une bagarre qui s’est produite mardi soir à Molenbeek-Saint-Jean. Ils ont été transportés à l’hôpital et leurs jours ne sont pas en danger.

Les auteurs des coups n’ont pas encore pu être identifiés, indique mercredi Johan Berckmans, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Jette, Koekelberg, Ganshoren).

La police locale a été appelée peu après 22h30 pour une bagarre à la hauteur du numéro 156 de la chaussée de Gand, à Molenbeek-Saint-Jean. À leur arrivé sur place, les forces de l’ordre ont trouvé un homme semi-conscient et grièvement blessé à la tête. Un deuxième individu, également blessé à la tête, s’est ensuite présenté à eux. Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital et leurs jours ne sont pas en danger. L’une d’elle reste hospitalisée un jour de plus en vue d’examens supplémentaires.

Les deux ont hommes ont expliqué avoir été agressés sans motif par une bande de 5 ou 6 six jeunes qu’ils ne connaissaient pas. Les auteurs ont pris la fuite en direction de la place des Étangs Noirs.

Avec Belga – Photo : Google Street View