Molenbeek: un conseiller communal crée une nouvelle formation politique

Le conseiller communal Youssef Lakhloufi (ex-cdH), qui fait actuellement partie de la majorité en place, a mis en place une nouvelle formation politique répondant au nom de Rassemblement des Démocrates de Molenbeek. Celui qui formait jusqu’il y a peu le Groupe d’intérêt communal (GIC) avec le conseiller communal Dirk Berckmans (ex-N-VA) n’exclut néanmoins pas de se présenter sur la liste du bourgmestre (LB) de la bourgmestre Françoise Schepmans (MR) lors des élections commuales de 2018.

“On a créé il y a quelques mois le Rassemblement des Démocrates de Molenbeek (RDM), qui n’est pas un parti, mais bien un rassemblement. Une assemblée générale devrait décider dans quelques mois si le RDM se présente seul face aux électeurs, ou sur une autre liste. J’ai, dans ce cas, une préférence, pour la liste du Bourgmestre (LB) de Françoise Schepmans. Mais il faudrait que je sois sûr que le parti qu’on rejoigne respecte de manière catégorique le racisme et le rejet de l’autre. On était récemment d’ailleurs proche d’un accord et puis cela n’a pas pu aboutir”, explique le conseiller communal Youssef Lakhloufi (ex-cdH). Une allusion à la récente polémique entourant des posts de Marion Maréchal-Le Pen et du PP partagés en 2016 sur Facebook par l’actuel vice-président du MR local Marc Demeyer, 67 ans.

Des contacts ont bien eu lieu avec la bourgmestre en vue des prochaines élections

Du côté du cabinet de Françoise Schepmans, on confirme que plusieurs contacts ont eu lieu en vue de la confection de la liste du Bourgmestre pour les prochaines élections, mais on ajoute désormais prendre acte de la création récente du RDM. “Il y a eu des contacts, mais rien de définitif, avec Youssef Lakhloufi, mais on prend désormais acte de la création de son rassemblement. Concernant Marc Demeyer, il faut rappeler que ces posts ont été partagés bien avant qu’il devienne vice-président du MR. Pour se présenter sur la LB, icelui devra signer la charte des valeurs de la liste, qui interdit le racisme et le rejet de l’autre. Cela ne posera aucun problème”, indique son porte-parole.

Le conseiller communal Dirk Berckmans, qui avait quitté en 2014 la N-VA pour former avec Youssef Lakhloufi (ex-cdH) en binôme le GIC, avait annoncé mercredi quitter la majorité communale. “J’ai constaté que les accords conclus, étaient de moins en moins respectés, ceci et en interne et en externe”, avait notamment indiqué l’élu. Un point de vue que ne partage pas son ex-associé au GIC. “On a réussi à faire avancer un certain nombre de dossiers avec cette majorité”, estime Youssef Lakhloufi.

J. T., DR