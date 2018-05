Molenbeek : bientôt un espace pour faire du kayak sur le canal

Dans le cadre du contrat de quartier durable “Petite Senne”, la commune de Molenbeek-Saint-Jean va lancer la rénovation de la grande halle sur le quai des Industries, entre les rues de Liverpool et de Gosselies.

Cette halle qui trône aux abords du canal proposera d’ici sa rénovation de grandes nouveautés, comme l’annonce l’échevin des Programmes de rénovation urbaine Jan Gypers (Open VLD) dans La DH. Parmi les projets présentés, la halle arborera notamment un accès direct au canal d’où les Bruxellois pourront se lancer en kayak ou en petite embarcation, une initiative unique sur le canal. Un accord a été entériné avec le Port de Bruxelles pour permettre cette future activité.

La halle sera rénovée et le pont roulant au-dessus de l’eau sera maintenu et remis en état. Le quai des Industries sera lui élargi afin de laisser plus de place aux vélos et aux piétons et réduire l’espace accordé aux voitures. Enfin, des logements intergénérationnels seront construits avec des jardins sur les toits, un espace dédié à l’ASBL Cyclo, deux projets de récupération de bois, un jardin avec des jeux ouverts à tous et une crèche.

La phase de permis est lancée et la commune de Molenbeek-Saint-Jean souhaite commencer les travaux d’ici fin 2019 et ouvrir les lieux au public en 2021, au plus tard.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View