Molenbeek : une altercation entre un motard et un automobiliste se termine par un lancer de caddy

Un motard a été victime d’un jet de caddy le 19 mai à Molenbeek après une altercation avec un automobiliste. L’homme portait une caméra style GoPro sur son casque, aujourd’hui il diffuse les images.

Tout commence sur la chaussée de Gand à Molenbeek, la tension monte entre l’automobiliste et le motard. Une fois à l’arrêt au carrefour avec le quai du Hainaut, la voiture percute légèrement la moto. Le motard veut faire un constat, mais l’automobiliste n’est pas coopérant, “il a pété les plombs” peut-on lire dans la vidéo. La victime décide de s’en aller en voyant que la tension monte davantage. Quelques mètres plus loin, l’automobiliste l’attend et lui lance un caddy dessus. Le motard ne perd pas l’équilibre, mais est blessé au coude.

D’après nos confrères de la DH, le motard a eu une incapacité de travail d’une semaine. Il dit avoir déposé plainte à la zone de police locale. La police n’est pas en mesure de nous confirmer cette information.