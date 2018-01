Molenbeek : un homme tombe du 20ème étage d’un immeuble Boulevard Mettewie

Déploiement de police et des pompiers ce matin au 77 du Boulevard Mettewie. Le corps sans vie d’un homme de 39 ans a été découvert: il s’agit d’un habitant du 20ème étage de cet immeuble. La police et les pompiers ont été appelés vers 05h30 pour cause d’incendie.

Les pompiers et la police de Molenbeek ont été appelés ce lundi matin vers 5h30 au 77 boulevard Mettewie à Molenbeek-Saint-Jean. Un véhicule avait pris feu au sous-sol de l’immeuble provoquant un important dégagement de fumée. Un père, une mère de famille, leurs quatre enfants et un(e) autre habitant(e) ont été emmenés à l’hôpital préventivement. L’incendie a pu être rapidement éteint.

Selon les premières constatations, l’homme aurait chuté du vingtième étage du bâtiment. L’intervention d’un tiers dans le décès est a priori écartée et l’hypothèse du suicide privilégiée. Une piste confortée par le médecin légiste descendu sur les lieux, affirme le parquet de Bruxelles. L’incendie est probablement d’origine volontaire.

Sur place, les pompiers ont constaté la présence d’une voiture en feu dans un car-wash situé au sous-sol de l’habitation. Une famille fortement intoxiquée par les fumées est sortie de l’immeuble. Ses membres ont été transportés à l’hôpital mais sont indemnes. Un autre habitant est à son tour sorti de son appartement et a reçu de l’oxygène sur place.

Les pompiers ont ensuite découvert le corps d’un homme tombé dans la cour à l’arrière du bâtiment. L’individu était âgé de 39 ans, et vivait seul dans un appartement du vingtième étage, depuis lequel il aurait sauté ou chuté. La porte de son habitation était fermée à clé de l’intérieur.

Des vérifications sont en cours pour déterminer si le véhicule en feu appartenait à la victime.

M.C. & Belga. – Photo : Thomas Dufrane/BX1