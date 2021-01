Campagne de réquisitions solidaires : voici les quatre occupations temporaires

Depuis vendredi, un bâtiment public vide de 12.000 m2, appartenant à Citydev, est occupé par une cinquantaine de personnes.

L’occupation est supposée reloger une partie des 200 personnes sur le point de se faire expulser d’un squat à Jette.

Il s’agit du quatrième bâtiment bruxellois, qu’une dizaine de collectifs réquisitionnent, après ceux de :

Les collectifs espèrent pouvoir signer rapidement une convention avec le propriétaire des lieux.

Citydev a introduit récemment un permis d’urbanisme pour ce bâtiment vide depuis plusieurs années, situé rue de Koninck à Molenbeek. “La mise à disposition – jusqu’au début des travaux – pour un projet solidaire est donc facilement envisageable”, peut-on lire dans un communiqué des collectifs.

Une nouvelle fois, les collectifs et associations souhaitent offrir un toit à des personnes sans-abri et revendiquent aussi le droit au logement et à des papiers.

“A bruxelles, on estime qu’il y a plus ou moins 40.000 bâtiments vides et 4.000 personnes à la rue ou mal logées donc on pense qu’on va continuer la campagne pour ouvrir des bâtiments tant qu’il y aura des personnes à la rue.

A.V. – Photo: Google Street View