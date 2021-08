Les défis de Maxime Prévot : “Il faut toiletter l’espace francophone”

“Il y a d’abord eu un grand cafouillage de communication. Monsieur Maron a probablement plein de qualités, mais certainement pas celle d’assurer un leadership convaincant comme ministre de la Santé. Au départ, s’être préoccupé de l’impact environnemental des écouvillons parce que cela allait représenter des déchets, il doit être le seul ministre de la Santé de la planète à tenir ce type de discours. C’est surréaliste, objectivement. Je pense qu’il y a eu un manque de leadership, de volontarisme, et un ministre-président qui a trop laissé faire, ou mal faire, son ministre de la Santé au lieu de mettre lui-même les mains dans les cambouis. On aime ou pas Alexander De Croo et Frank Vandebroucke, on ne peut pas leur nier d’avoir assumé un leadership et des messages clairs auxquels il est plus facile d’adhérer que lorsque la communication est brouillonne. À Bruxelles, plus qu’à d’autres niveaux de pouvoir, il y a des leçons à tirer sur la manière dont la politique de vaccination a été menée.”

Et ailleurs en Belgique ?



“Il faut qu’on franchisse une étape supplémentaire. Frank Vandenbroucke a raison d’envisager la nécessité de passer à une vaccination obligatoire ou un recours étendu au pass sanitaire. Emmanuel Macron a été courageux. Si on veut atteindre une immunité collective satisfaisante, on ne peut pas brimer 75% de la population au motif que 25% refuse la vaccination parce qu’on ne saurait pas ce qu’on nous injecte. Moi, je suis surpris de voir ces réticences disant ‘on ne sait pas ce qu’il y a dans le vaccin’ alors qu’on fume un paquet par jour en ne se préoccupant pas de ce qu’on avale. De ceux qui parlent de grand complot capitaliste, mais qui utilisent leur smartphone avec identification de leurs données personnelles en permanence… Quand certains ont utilisé le viagra, ils se sont moins posé de questions sur les conséquences à long terme. À un moment, il faut être raisonnable.”

Dérèglement climatique : “ça me heurte”



On aborde l’autre grand dossier de l’été : les inondations en Wallonie et la lutte contre le réchauffement climatique.

“Ces inondations vont nécessiter des mois et des années pour la reconstruction. C’est un coup dur qui s’ajoute à la crise sanitaire. Quand je lis que certains présidents de parti francophone expriment une sorte de relativisme vis-à-vis du réchauffement climatique, ça me heurte. Ça me heurte comme père, comme citoyen, comme président de parti. Cela doit être une évidence pour toutes les formations politiques, a fortiori quand on voit les conséquences sur le terrain, en Belgique et dans le monde. De plus en plus de personnes sont en attente d’un retour du sens. Comme bourgmestre, on a l’ambition de faire de Namur une capitale du développement durable. Donc oui, il va falloir accepter que la voiture ne doit pas être lé véhicule roi. Je ne suis pas un anti-voiture, mais qu’il y ait des transitions qui doivent s’accélérer, c’est une évidence. À Bruxelles on a hurlé quand la ville est devenue zone 30. Mais à Bruxelles, ça fait 10 ans que c’est le cas, on instaure maintenant des zones de rencontre à 20 km/h ça n’a pas diminué l’attractivité de la ville.”

Une TVE à la place de la TVA

“Je préconise un changement fiscal, on connait la TVA. Je pense qu’il faut y substituer une TVE, passer d’une taxe sur la valeur ajoutée à une taxe sur la valeur environnementale. Avec des recettes équivalentes pour le budget de l’État, l’objectif n’est pas de le fragiliser. On ne peut pas continuer à prendre l’avion sans aucune taxe sur le kérosène. On a aussi une réflexion à avoir sur les porte-conteneurs qui représentent l’équivalent-pollution de milliers de voitures. Le fameux tax-shift de Charles Michel n’en a pas été un. On va devoir remettre notre fiscalité à plat. Elle date de l’après-guerre, durant lequel on a essayé d’avoir l’assiette la plus large : les travailleurs. Si on a été capable après l’affaire Dutroux de réunir tous les partis pour la réforme des polices, ou de faire des assises de la démocratie, qu’est-ce qui empêche qu’on se réunisse pour mettre à plat la question fiscale ? On doit repartir d’une page blanche.”

Smartmove : “Une erreur stratégique”

On demande au président du CDH si, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, il est prêt à soutenir le projet gouvernement bruxellois de taxation au kilomètre des automobilistes (qui rencontre une forte hostilité côté wallon). La réponse est négative.

“Ce serait une erreur stratégique si les Bruxellois se coupaient des Wallons. Moi, j’ai passé du temps à convaincre les régionalistes wallons que le premier poumon économique du sud du pays, c’était Bruxelles et qu’ils auraient tort d’affaiblir ce lien. Il ne faudrait pas que Bruxelles soit maintenant tentée par ce même mauvais calcul. Bruxelles cumule les difficultés en termes de mobilité, de sécurité, de mise à l’emploi, avec une dimension multiculturelle plus forte qu’ailleurs, ce qui est une richesse. Mais c’est justement parce que Bruxelles est en difficulté qu’elle doit s’appuyer sur son ‘hinterland’ flamand et wallon. Être dans une démarche isolationniste n’est pas de bon augure. Il ne faut pas édifier des murs, mais travailler avec les régions qui vous entourent. Bruxelles devrait être une capitale européenne de l’intelligence artificielle, on a les cerveaux pour, la jeunesse pour… Faisons en sorte de porter des projets.”

Réforme de l’État : “il faut un toilettage des institutions francophones”

Comme on parle des relations entre régions on aborde la question d’une future réforme de l’État. Message sans ambiguïté du président humaniste : les francophones doivent se préparer et la Fédération Wallonie-Bruxelles est dans le viseur.