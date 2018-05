Un entrepôt entièrement ravagé par un incendie à Koekelberg, des riverains évacués

Un entrepôt communal de Koekelberg a été entièrement ravagé par un incendie qui s’y est produit mardi soir, vers 20h30. Le bourgmestre, Philippe Pivin, est rapidement arrivé sur les lieux.

Il n’y a pas de blessé. Une quarantaine de riverains qui étaient incommodés par les importants dégagements de fumée ont été évacués vers un centre sportif proche des lieux du sinistre, nous a précisé le porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest. Des sandwiches et des boisons ont été préparés pour les accueillir, nous explique un habitant sur place. Ils pourront réintégrer leurs domiciles en fin de soirée, a par ailleurs indiqué Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

https://twitter.com/Camitaq/status/996497126162083840/video/1

L’incendie s’est déclaré mardi soir dans un entrepôt de la rue Stepman à Koekelberg où sont stockés du plastique et du bois. Il n’a pas fait de victime, mais le responsable des lieux a été conduit en état de choc à l’hôpital. Le sinistre a mobilisé cinq autopompes et quatre échelles, et était sous contrôle vers 22h00. Son origine demeure pour l’heure inconnue, une enquête est ouverte.