De nombreux stands vendent du muguet à Bruxelles, mais d’où vient la coutume?

Comme tous les “1er mai”, de petits stands qui vendent du muguet fleurissent un peu partout dans les rues ou devant certaines devantures bien connues de la capitale. C’est le cas du fleuriste Bô Flower, par exemple, qui a installé 4 stands aux alentours de la Basilique de Koekelberg.

“Le muguet est la fleur porte-bonheur qu’on offre, en principe, le 1er mai“, explique Jeannine Sweert, fleuriste. “Les ventes fonctionnent bien. On a eu pas mal de clients depuis 6h30 du matin!”

Le muguet connait en effet un grand succès, chaque année, à la même date. Et tous les ans, on se pose cette question cruciale: pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai? Tout débute au XVIème siècle, en 1561. L’année d’avant, le roi Charles IX en reçoit comme porte-bonheur. Il trouve l’idée intéressante et décide d’en offrir tous les ans aux dames de la cour. La coutume est née.

Une coutume qui se popularise au fil des siècles, puisqu’en 1900, les grands couturiers parisiens décident à leur tour de déposer un brin de muguet à toutes les femmes d’une fête, le 1er mai 1900. Les couturières sont séduites par l’idée, et ont ensuite pris l’habitude d’en offrir chaque année à leurs clientes.

C.TQ

• Images et interview de Nicolas Franchomme