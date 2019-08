Marché annuel de Jette : le point sur le programme et les perturbations

Le 143e marché annuel de Jette se déroulera du 21 au 26 août prochains, avec de multiples activités dans la commune dès ce mercredi.

Comme chaque année, le marché de Jette est l’un des grands rendez-vous des vacances, à l’aube de la rentrée. Ce marché, qui se déroule depuis 142 ans, est organisé le lundi suivant le dernier dimanche d’août. Cette année, c’est donc le lundi 26 août que la 143e édition aura lieu. Avec de nombreuses activités autour de ce marché particulier, qui attire les foules.

Dès mercredi, le festival BD, qui fera la part belle à Merho, le dessinateur de Kikkeboe, s’ouvrira avec un vernissage à l’abbaye de Dieleghem, alors qu’un concert fleuri mettra déjà l’ambiance à l’église Saint-Pierre, sur la place Cardinal Mercier, ce jeudi à 20h00.

Kermesse dès vendredi

La kermesse s’ouvrira officiellement le vendredi 23 août sur la place Cardinal Mercier, en même temps que les Jette Sports Days, que les Floralies de Jette (à l’église Saint-Pierre) et la soirée musicale Jette Stream.

Samedi, la kermesse et les Floralies de Jette feront encore le bonheur des petits et grands durant l’après-midi et en soirée, alors que le festival BD de Jette reprendra à l’abbaye de Dieleghem. La soirée aura également des saveurs cubaines avec le Cuba del Central, prévu en soirée sur la place Laneau.

Un feu d’artifice silencieux

Dimanche, les sportifs seront à la fête avec le jogging du Marché annuel dès 10h00, à la même heure que la messe fleurie prévue à l’église Saint-Pierre. Et la journée se conclura par un feu d’artifice musical mais à bruit contenu. Cela signifie que le feu d’artifice ne provoquera pas de nuisances sonores pour les animaux aux alentours. Ceux-ci ne seront pas effrayés tandis que leurs maîtres pourront profiter de ce spectacle pyrotechnique.

Enfin, cette semaine de fête se terminera lundi avec l’ouverture du 143e marché annule dès 10h00, avec également une brocante géante, une exposition de voitures, une exposition d’animaux de basse-cour, de chevaux et de bovins, ainsi qu’un concours d’animaux de la ferme, et un autre concours canin. Des animations sont prévues jusqu’à minuit pour célébrer la fin de l’été.

Perturbations sur la ligne 19

Suite à ces animations, les trams 19 seront interrompus le lundi 26 août entre Cimetière de Jette et Miroir, annonce la Stib. Après l’arrêt Cimetière de Jette, les trams seront déviés vers Belgica par l’itinéraire du tram 51. La liaison entre les deux tronçons de la ligne 19 se fera par la ligne de métro 6 entre les stations Simonis et Belgica. Les arrêts Jette Gare, Lenoir et Place Reine Astrid ne seront pas desservis.

Gr.I. – Photo : BX1