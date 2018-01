L’église Saint-Pierre de Jette célébrera dimanche la quatorzième messe en bruxellois

La recette de la quête sera reversée à l’ASBL “L’Appel du cœur” qui aide les plus démunis. Durant l’office, le prêtre jettois Dirk Vannetelbosch abordera des sujets de l’actualité, comme la vente du club de football d’Anderlecht, les émeutes survenues à Bruxelles ou encore le stade national.

Ecouter l’Evangile en bruxellois est une expérience peu commune. Dimanche, le prêtre jettois Dirk Vannetelbosch, célébrera la messe en dialecte bruxellois avec toute la “zwanze” requise et des expressions bruxelloises typiques. Durant l’office, Dirk Vannetelbosch abordera des sujets de l’actualité, comme la vente du club de football d’Anderlecht, les émeutes survenues à Bruxelles ou encore le stade national. Une attention particulière sera également consacrée aux plus démunis. La recette de la quête sera intégralement reversée à l’ASBL “L’Appel du Coeur”, qui pourra ainsi distribuer des sacs à dos de survie à des sans-abri bruxellois. Les sacs contiennent une couverture, des chaussettes, un tapis de sol, des sous-vêtements, un pull d’hiver et un manteau de pluie. La messe se tiendra à 10h à l’église Saint-Pierre de Jette. La commune demande aux personnes souhaitant y assister d’arriver à temps car elle s’attend à ce que l’église soit remplie.

