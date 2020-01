Le conseiller communal Joris Poschet plaide pour le réaménagement de la gare de Jette

Le conseiller LBJette /CD&V souhaite redonner du dynamisme à la gare de Jette, aujourd’hui en partie inutilisée.

Le conseiller communal Joris Poschet (LBJette /CD&V) souhaite redonner à la gare de Jette un nouveau potentiel. En collaboration avec un cabinet d’architecte, il lance un proposition de rénovation du bâtiment et met ce point à l’ordre du jour du conseil municipal du 29 janvier.

Sa proposition vise à “valoriser pleinement les espaces intérieurs de la gare“, aujourd’hui en partie inutilisés. Le projet prévoit la mise en place d’un espace de rencontre multimodal dans la partie centrale, la construction d’un jardin d’hiver dans l’aile droite, et la création d’un bar dans l’aile gauche. “Nous voulons entamer un dialogue ouvert sur le grand potentiel (sous-utilisé) de ce bâtiment pour Jette et les Jettois.es. En donnant au bâtiment de la gare une fonction publique et plutôt culturelle, au service du quartier et de ses habitants, nous injectons une nouvelle dynamique non seulement dans le bâtiment mais aussi dans la place Cardinal Mercier“, explique Joris Poschet.

La rédaction – Photo: communiqué de Joris Poschet