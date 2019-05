Jette : un curé bénit chaque année les motards et leur bécane

Comme chaque année, lors du jeudi de l’Ascension, les motards s’enchaînent à Jette pour faire bénir leur moto.

La tradition est bien ancrée à Jette. Devant l’église Saint-Pierre, sur la place Cardinal Mercier, les motards arrivent par centaines en ce jeudi de l’Ascension pour la bénédiction de leur machine. Des motards de la police étaient également présents pour cette cérémonie particulière, puisque celle-ci est notamment organisée avec l’aide du club de moto “Blue Knights”, rassemblant des agents de police à deux-roues.

Le “Padre” Dirck Vannetelbosch s’occupe de cette bénédiction, toujours avec la même ferveur au fil des années. Et les motards, eux, sont heureux de pouvoir reprendre la route avec l’espoir que tout se passera bien sur la route durant ces douze prochains mois.

La cérémonie est également l’occasion d’une action de solidarité : cette année, les participants étaient invités à montrer leur solidarité et réaliser un don pour l’ASBL “Belgian Blue Line”, créée en 2016 et destinée à aider financièrement les policiers blessés suite à un accident ou pendant leur service, les policiers malades et les familles de policiers décédés.

■ Reportage de Valérie Leclercq et Camille Dequeker.