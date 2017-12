Jette : le trou de la rue Léopold 1er dû à un problème d’égout, Vivaqua débute des travaux ce jeudi

L’affaissement de la voirie au croisement de la rue Léopold 1er et de la rue de la Loyauté à Jette est dû à un problème au niveau du branchement entre un égout venu d’une maison privée et le réseau d’égouttage géré par Vivaqua. Vivaqua va mener de nouvelles investigations dès ce jeudi.

Le trou de la rue Léopold 1er ne va pas être de suite rebouché, nous confirme l’échevin des Travaux publics de Jette, Bernard Van Nuffel. Vivaqua va en effet devoir mener une enquête pour comprendre l’origine de ce problème au niveau du service d’égouttage. Les ouvriers de l’intercommunale vont ainsi lancer un chantier dès ce jeudi et créer un trou de trois mètres sur trois pour enquêter plus en profondeur.

Un rebouchage provisoire de la voirie est ensuite prévu, permettant une réouverture provisoire de la rue, certainement d’ici début janvier. Après analyse approfondie de la situation, Vivaqua pourra ensuite mener le chantier de réparation.

La rue Léopold 1er reste donc toujours inaccessible à la circulation au niveau du croisement de la rue de la Loyauté et les bus des lignes 49 et 88 entre les arrêts Woeste et Breesch restent provisoirement déviés.

