Jette : PS et sp.a mèneront bien une liste commune lors des élections communales

Malgré un différend clairement affiché en début d’année, les sections locales du PS et du sp.a à Jette mèneront finalement bien une liste commune lors des prochaines élections communales, le 14 octobre 2018.

Des problèmes étaient apparus entre le PS jettois et la section locale du sp.a suite à un différend autour de la tête de la liste qui se voulait alors commune. Fouad Ahidar, membre du conseil communal et vice-président du Parlement bruxellois, avait alors évoqué une possible séparation sur l’antenne de Bruzz.

Finalement, un accord a été trouvé entre le PS et le sp.a, nous confirme Fouad Ahidar. La liste des deux groupes socialistes sera finalement bien commune lors du prochain scrutin communal. Le sp.a bénéficiera ainsi de cinq places sur cette liste.

Photo : BX1