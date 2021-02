Jette : panne de chaudière dans près de 350 logements sociaux

Logeja, la société de logements sociaux des communes de Jette et Ganshoren, confirme une panne de chaudière dans les immeubles Esseghem 2, 3 et 4, situés rue Jules Lahaye à Jette. Près de 350 logements sociaux sont concernés.

Cette panne de chaudière est due au gel d’une canalisation d’eau froide aux abords de ces trois immeubles. La commune de Jette et Logeja ont trouvé une solution d’urgence avec l’installation d’une chaudière externe, mais celle-ci ne pourra pas être fonctionnelle avant ce vendredi matin.

Pour faire face à la vague de froid actuelle, les personnels sociaux de Logeja et du service de prévention de la commune de Jette ont proposé aux locataires des trois immeubles des chaufferettes, couvertures et un relogement éventuel. Aucun relogement n’a toutefois été demandé à l’heure d’écrire ces lignes, et le plan d’urgence de la commune n’a pas été déclenché.

En attendant la mise en place de la chaudière externe et la réparation de la chaudière principale, la Croix-Rouge et le personnel de Logeja tiennent une permanence sur le site Esseghem durant toute la soirée et mettront des couvertures à disposition des locataires. Le home du CPAS de Jette et un hôtel sont également prêts à accueillir les habitants le souhaitant, alors que la salle communale des fêtes de Jette a également été chauffée pour accueillir ces personnes.

