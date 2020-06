Jette : le marché annuel aura bien lieu le 31 août

C’est l’événement qui marque la fin de la période estivale dans la commune de Jette. Suite aux mesures annoncées par le Conseil national de sécurité, le marché annuel du 31 août pourra être organisé.

Les détails pratiques ne sont pas encore connus car la commune attend toujours les conditions précises dictées par le fédéral. Un outil informatique pour l’organisation des événements sur la voie publique doit être mis en ligne dans les prochains jours.

Par contre, certains éléments sont déjà décidés. Ainsi, le feu d’artifice et le festival de musique n’auront pas lieu. “Nous allons aussi étendre le marché pour éviter les concentrations de personnes, explique le bourgmestre de Jette, Hervé Doyen (cdH). Nous connaissons bien la typologie du marché et nous allons la revoir afin d’éviter les points de concentration du public. Par contre, il me semble impossible de faire en sorte qu’il n’y ait que 800 personnes. Il faudra gérer l’événement comme les marchés dominicaux mais sans circuit de circulation.”

V.Lh. – Photo: BX1