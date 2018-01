Ganshoren : le magasin Toutou ne devra pas payer d’amende pour son fléchage sauvage

Les patrons du magasin animalier Toutou, situé sur la place Reine Astrid à Jette, avait reçu durant la semaine un avis de la commune de Ganshoren leur demandant de payer une amende de 210 euros en raison d’un fléchage sauvage, placé pour guider les clients perturbés par les travaux autour de la place du Miroir. Mais selon nos informations, les propriétaires du magasin ne devront pas payer cette amende.

Face au chantier de la place du Miroir, destiné à réaménager l’espace et construire un parking souterrain, les commerçants du quartier sont désabusés. Si certains attendent impatiemment la fin des travaux, d’autres ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Les patrons du magasin animalier Toutou situé non loin de la place du Miroir à Jette, ont ainsi mis des petits panneaux avec des flèches afin d’indiquer aux clients comment se rendre plus facilement à leur magasin.

Mais une fonctionnaire de la commune de Ganshoren a sanctionné ce geste en déposant un avis dans la boîte aux lettres du magasin. Cet avis signale que les propriétaires du magasin doivent payer 210 euros et doivent se présenter pour se justifier et ainsi peut-être éviter l’amende. L’échevine du Commerce de Ganshoren Sabrina Baraka (MR) a été mise au courant de l’affaire et a vu la fonctionnaire qui avait déposé cet avis, qui a fait scandale au sein du magasin Toutou.

L’échevine a finalement demandé de ne pas réclamer les 210 euros d’amende au magasin animalier, ni au magasin de bricolage Brico City, également concerné par cette sanction. Le courrier précisant que cette amende ne doit pas être payée devrait être transmis dans les prochains jours aux personnes concernées, nous confirme l’échevine.

Gr.I. avec M.-N. D. – Photo : BX1