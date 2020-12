Expulsion reportée à Jette : Action Damien dénonce l’absence de solution apportée par les autorités

Une réunion doit être organisée avec les autorités régionales dans les prochains jours pour trouver une solution quant à l’hébergement de ces personnes.

Environ 180 réfugiés occupent depuis le printemps un bâtiment appartenant à l’ONG Action Damien, sur la rue Honoré Longtin à Jette. Leur expulsion, qui devait avoir lieu ce lundi, a finalement été reportée. Dans un communiqué, l’ONG dénonce ce mardi “l’absence de lieux d’accueil adéquats” pour ces personnes et le manque de solution apportée par les autorités. “Au vu de la gravité de la situation et des risques pour la santé et la sécurité des squatteurs, il s’agit d’une véritable crise humanitaire qui a lieu à la rue Longtin“, assure Action Damien.

► Reportage – Près de 170 migrants squattent un bâtiment privé, aucune solution trouvée pour les reloger

Depuis le printemps, 180 personnes de plusieurs nationalités occupent le bâtiment d’une ancienne imprimerie, située sur la rue Honoré Longtin à Jette. Ce bâtiment appartient à l’ONG Action Damien, qui souhaite le vendre. Celui-ci doit cependant être vide d’occupation et depuis lors, les réfugiés sont de plus en plus nombreux à occuper les lieux, passant de quelques personnes au printemps à près de 180 aujourd’hui. En outre, plusieurs cas de Covid-19 avaient déjà été signalés dès le mois d’octobre, confirmant la possibilité d’un foyer de contaminations dans ce bâtiment, où les conditions sanitaires restent précaires.

L.T – Photo: D.R.