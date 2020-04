20 décès au home Archambeau à Jette : la Cocom demande l’engagement d’un gestionnaire de crise

Le ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo), en charge de la Santé au sein de la Cocom (Commission communautaire commune), a enjoint la direction de la maison de repos Archambeau à Jette à nommer un gestionnaire de crise, selon une information publiée lundi par Bruzz et confirmée par Pascal Devos, le porte-parole du ministre. Le bourgmestre de Jette Hervé Doyen (cdH) suit la situation de près, mais un arrêté de fermeture n’est pas à l’ordre du jour.

La maison de repos a enregistré 20 décès et comptabilise encore 30 absents parmi ses 38 membres du personnel, selon les chiffres avancés par Bruzz. Seuls 3 d’entre eux étaient présents pour s’occuper de 71 pensionnaires quand le personnel soignant de l’armée a été mobilisé en renfort le 8 avril dernier. Pascal Devos explique que le retrait de l’armée était envisagé depuis une semaine, mais qu’il n’a pas encore été possible. Elle devrait pouvoir se retirer au compte-gouttes.

Hervé Doyen estime que la Cocom met comme il se doit la pression sur le home. “Les communes ne sont structurellement pas en contact avec les homes privés qui sont sur leur territoire”, explique-t-il. “Le bourgmestre peut cependant prendre un arrêté de fermeture quand un home ne répond plus aux conditions d’exploitation normale. Ces conditions d’exploitation normale sont observées par la Cocom. En tant que bourgmestre, je reste attentif au bien-être des résidents et je suis la situation de près. S’il est constaté que les conditions du suivi sanitaire des résidents ne sont plus rencontrées et que je suis appelé par la Cocom à prendre mes responsabilités, je les prendrai sans états d’âme”.

Avec Belga – Photo : capture Google Street View