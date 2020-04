Un suspect mis sous mandat d’arrêt pour un meurtre remontant à 5 ans commis à Ixelles

Un corps avait été retrouvé le 12 juin 2015 dans le canal, à la limite d’Anderlecht et de Leeuw-Saint-Pierre.

Un Ixellois de 25 ans (S.A.) a été placé sous mandat d’arrêt pour le meurtre d’un jeune homme (O.B.A.) de 20 ans dont le corps a été retrouvé le 12 juin 2015 dans le canal, à la limite d’Anderlecht et de Leeuw-Saint-Pierre, selon une information publiée mardi par le quotidien la Dernière Heure (DH) et confirmée de source judiciaire. La chambre du conseil a confirmé son mandat d’arrêt et a prolongé d’un mois sa détention préventive.

Le corps de la victime a été retrouvé avec une balle dans la tête. Le meurtre se serait déroulé le 27 mai 2015 dans la cave du domicile parental de S.A., rue Longue Vie à Ixelles, selon la DH. La victime habitait alors à proximité et fréquentait le suspect.

S.A. a été jugé en juin 2017 en tant que dirigeant d’un réseau de vente de cannabis et de cocaïne, principalement actif auprès des élèves de l’athénée Charles Janssens à Ixelles, toujours selon la DH. O.B.A. avait lui été condamné à des travaux d’intérêt général pour sa participation à un cambriolage et au vol d’un coffre-fort rue du Trône à Ixelles.

Belga