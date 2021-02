Un espace de co-working pour coiffeurs ouvre ses portes à Ixelles

À la veille de la Saint-Valentin, les salons de coiffure rouvrent leurs portes, eux qui étaient fermés depuis de longs mois en raison de la pandémie de coronavirus. Il n’est toutefois pas question d’oublier la crise sanitaire et des conditions strictes ont été édictées pour permettre cette réouverture. Ainsi, 10 minutes doivent s’écouler entre deux prises en charge, pour désinfecter le poste de travail et les outils utilisés. Un rendez-vous est également obligatoire pour accéder au salon. Seules les personnes nécessitant une assistance et les enfants de moins de 13 ans peuvent être accompagnés.

Par ailleurs, la crise sanitaire a braqué les projecteurs sur une problématique qui touche de nombreux indépendants : les frais fixes et le loyer peuvent être une source de problèmes économiques importants. Face à ce constat, une jeune bruxelloise a décidé de lancer des espaces de co-working pour coiffeurs. Il suffit de réserver un créneau horraire et les coiffeurs peuvent y venir coiffer leurs clients. The Wave est un espace qui ouvre ses portes chaussée de Boondael à Ixelles, en ce 13 février.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte, Thibault Nagy et Manu Carpiaux