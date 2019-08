Travaux sur la chaussée d’Ixelles : place au dernier tronçon vers la Porte de Namur

Les camions et les grues s’enchaînent déjà depuis ce lundi : la dernière phase de la rénovation de la chaussée d’Ixelles a débuté aux abords de la Porte de Namur.

C’était la dernière portion de la chaussée d’Ixelles à ne pas encore connaître les véhicules de chantier : depuis ce lundi, la chaussée d’Ixelles entre la Porte de Namur et la chaussée de Wavre est en travaux. Ce chantier durera jusqu’au 1er octobre prochain. La chaussée d’Ixelles sera ainsi totalement rénovée de la Porte de Namur jusqu’à la place Fernand Cocq grâce à ces derniers travaux.

“Les chaussées de Wavre et d’Ixelles, ainsi que la rue de Stassart seront en cul-de-sac à ce carrefour”, précise la commune d’Ixelles. Des déviations via l’avenue Louise, la rue Lesbroussart, la rue Malibran et la rue du Trône sont prévues.

■ Reportage de Sabine Ringelheim et Yannick Vangansbeeck.