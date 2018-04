Le théâtre du Rideau de Bruxelles entame sa mue : découvrez les coulisses des travaux de rénovation

Le théâtre du Rideau de Bruxelles, situé sur la rue Goffart à Ixelles, est en pleine rénovation. Fermé depuis plusieurs semaines, le bâtiment fait actuellement l’objet d’une véritable mue de la part des ouvriers qui mènent des travaux destinés à remettre à neuf la bâtisse d’ici un an.

Les travaux ont débuté voici deux semaines et dureront près de onze mois. Le théâtre du Rideau de Bruxelles proposera au terme de ce chantier une salle de spectacle modulable, un bar, un patio et des espaces de création destinés à des ateliers pour les enfants. En attendant, les équipes du théâtre poursuivent leur travail à Schaerbeek et dans différents théâtres bruxellois. Découverte des coulisses de cette rénovation.

■ Reportage de Martin Caulier et Quentin Rosseels.