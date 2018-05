Le Solidar’XL, des concerts pour soutenir la Plateforme citoyenne aux réfugiés à Ixelles

Le Solidar’XL, grande opération solidaire et festive de la commune d’Ixelles, a eu lieu ce dimanche. Des concerts, animations et récoltes de fonds sont organisés sur la place Fernand Cocq. Chaque année, ce festival rassemble au profit d’une cause humanitaire.

Cette année, la cause mise à l’honneur est la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés qui bénéficiera des subsides récoltés. Si ce genre d’événement ramène du monde, c’est grâce notamment aux nombreux artistes qu’il rassemble sur scène tels que Beverly Jo Scott, Typh Barrow ou encore Perry Rose.

Depuis 14h00, des concerts sont organisés sur la place Fernand Cocq à Ixelles et se finiront ce dimanche soir à 20h45 avec un concert particulier. Des stars vont interpréter ensemble des chansons solidaires. A l’affiche de ce ” All Stars Solidar Band “: Jean-Pierre Onraedt, Thierry Plas, Jan Hautekiet, Patrick Riguelle, François Garny, et de leurs 3 invités, Beverly Jo Scott, Typh Barrow & Perry Rose.