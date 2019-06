Sécurité routière : comment aménager des voiries exemplaires ?

Une nouvelle action a eu lieu ce matin à Schaerbeek pour dénoncer l’insécurité routière. Comment aménager les voiries communales pour les rendre plus sûres? L’équipe du maître-architecte vient de publier un manuel de bonnes pratiques.



“Nous avons publié ce livre à la demande de plusieurs communes, pour les aider à apaiser le trafic dans les voiries communales. “, explique Maarten DIERYCK, Responsable de projet chez le Bouwmeester maître architecte. L’idée est de réfléchir à une autre manière de se déplacer, en laissant davantage de place aux piétons et vélos et moins aux voitures. “Beauoucp de rues sont surdimensionnées. Il faut les rendre plus étroites pour forcer à rouler moins vite.”

Pour le collectif 1030/0, le pouvoir politique n’a pas encore suffisamment pris la mesure du défi à relever en matière de sécurité routière. Et de plaider pour des infrastructures adaptées. “La zone 30 en vigueur à Schaebeek n’est respectée que par 30 à 40% des automobilistes. C’est beaucoup trop peu. Et le nombre d’accident ne diminue pas. “, explique Philippe SERRUYS, du Collectif 1030/0

Mais ces aménagements coûtent chers, précise Romain DE REUSME, échevin des Travaux Publics à Ixelles. Il est important d’amortir ces investissements, et surtout de les penser à long terme. D’où l’intérêt du vademecum proposé par l’équipe du maître-architecte.

