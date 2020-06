Reprise du tourisme : les magasins de randonnée tournent à plein régime

Les vacances s’organiseront différemment, cette année, pandémie de coronavirus oblige. Alors que beaucoup de Belges resteront probablement en Belgique cet été, les magasins de randonnée sont pris d’assaut.

Dans ce magasin d’Ixelles, beaucoup de nouveaux clients viennent s’équiper : on dénombre ainsi près de 800 nouveaux clients depuis la réouverture.

Parmi les achats avec le vent en poupe pour ce déconfinement : les chaussures et sacs de randonnée, et les guides et cartes de notre plat pays.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte et Quentin Rosseels