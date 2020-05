Rencontre avec Pierre, un Ixellois autiste qui organise des DJ-set à son balcon

Depuis deux mois, Pierre organise, dans sa rue d’Ixelles, des DJ-set à son balcon, à 20 heures. Si le jeune homme présente des troubles autistiques, cela lui permet, pendant plus d’une heure, de faire vibrer toute sa rue.

Outre le divertissement pour ses voisins, l’initiative de Pierre va plus loin que la simple escapade musicale. “Malgré que j’ai de l’autisme, je montre qu’on peut me faire confiance, que même en étant autiste, on arrive à trouver des trucs incroyables“, explique-t-il.

■ Reportage de Christophe Durant et Elodie Fournot, avec Paul Bourrières