Rassemblement à Flagey : Doulkeridis accusé de n’avoir été informé que le lendemain, il réagit

Interpellé par l’opposition, le bourgmestre, Christos Doulkeridis (Ecolo), a avoué ce jeudi soir lors du Conseil communal d’Ixelles, n’avoir été informé que le lendemain – soit le dimanche matin – du rassemblement qui a eu lieu samedi soir sur la place Sainte-Croix, près de Flagey.

Ce qui n’a pas manqué de provoquer la stupéfaction et l’incompréhension du côté de l’opposition.

“Comment cela se fait-il que le Bourgmestre en tant que chef de la Police et garant de l’ordre public affirme n’avoir été informé des événements que le lendemain matin et n’ait donc pu être associé aux décisions stratégiques prises cette nuit-là. Il ne s’agit pas d’un événement anodin : il s’agit d’un rassemblement de près de 1.500 personnes au cœur de la commune durant une partie de la nuit, en violation manifeste de toutes les règles sanitaires en vigueur dans notre pays. Cette situation est d’autant plus interpellante qu’Ixelles a connu de nombreuses dégradations en marge de la manifestation du 7 juin” estiment Gautier Calomne (MR-VLD) et Geoffroy Kensier (Objectif XL), qui ajoutent “Que ce serait-il passé si les choses avaient dégénéré, qui auraient pris les décisions, qui auraient endossé les responsabilités ?”

Des propos qui on fait réagir le concerné.

Christos Doulkeridis se dit agacé par cette “instrumentalisation politicienne” et rappelle que dans 99% des cas, la police intervient sans l’accord du bourgmestre, chef de la police. “Les faits étaient certes problématiques et je les ai immédiatement condamnés. Je rappelle que la police ne prévient le bourgmestre que lorsqu’une situation est difficile à gérer ou dégénère, ce qui n’était pas le cas ici. La police est intervenue rapidement et a dispersé les fêtards. Le calme est revenu dans l’heure.”

De son côté, la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles avait annoncé dimanche dernier sur Twitter que sa zone renforcera son dispositif afin de faire respecter les règles de distanciation physique.

A.V. – Photo: Belga