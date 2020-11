Place Flagey : une concertation en avril pour mieux gérer la propreté et les tags

Une concertation est prévue entre la commune d’Ixelles et la Région bruxelloise en avril, autour de la problématique des tags, Place Flagey, et plus globalement de la propreté sur la place, rapporte la DH.

Alors qu’une opération pour enlever les différents graffiti sur la Place Flagey et ses alentours a déjà eu lieu en février, de nouveaux tags sont déjà de retour.

Au niveau communal, Ixelles tente de mettre fin au phénomène, en vain. “La police ne dispose pas de beaucoup de moyens pour faire face à ces nuisances“, déplore à la DH Christos Doulkeridis (Ecolo), le bourgmestre, d’autant que le service graffiti a été mis à l’arrêt entre mars et juin, covid oblige, et réduit de moitié depuis novembre.

De même, l’échevin de la Propreté a également rencontré des collectifs de graffeur pour leur proposer des espaces définis, “mais ils m’ont répondu qu’ils n’étaient pas intéressés, car cela ne fait pas partie de leur ADN“, détaille Nabil Messaoudi (PS).

Pour trouver une solution, et plus globalement œuvrer à plus de propreté sur la Place Flagey, la Région bruxelloise et la commune d’Ixelles se réuniront en avril. La Région planche d’ailleurs déjà sur une proposition de gouvernance pour la coconstruction de la première stratégie de propreté urbaine, indique le bourgmestre à nos confrères.

ArBr – Photo : Belga