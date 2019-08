L’ULB parmi les 150 meilleures universités du monde

Le classement de Shanghai vient de sortir et classe cette année encore, l’Université Libre de Bruxelles dans les 100 à 150 meilleures universités du monde.

Le classement, très attendu par le monde académique, place plusieurs universités belges parmi les cent meilleures au monde. L’Université de Gand (UGent), première institution universitaire belge, pointe à la 66e place. La KU Leuven suit à la 85e. L’UCLouvain et l’ULB viennent ensuite entre la 100e et la 150e place.Une bonne nouvelle pour le recteur de l’ULB, Yvon Englert : “Les universités belges, malgré leur sous-financement, sont des universités de très bonne qualité, qui se classent très haut dans un ranking des 1000 meilleures universités du monde, alors que sur notre planète, il doit y avoir 10.000 à 20.000 universités.”

Le top 10 est identique à l’an dernier, avec huit universités américaines et deux britanniques occupant le haut du classement.

Six critères pour le classement

Le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou encore le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

A.V. – Photo: Belga