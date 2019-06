Ixelles : un tapis d’orties sur la place Sainte-Croix pour sensibiliser à l’urticaire chronique

Ce ne sont pas des fleurs qui couvriront la place Sainte-Croix à Ixelles le vendredi 21 juin, mais un tapis d’orties pour sensibiliser à l’urticaire chronique.

L’urticaire chronique touche 50.000 Belges et peut mener la vie dure aux personnes qui en souffrent: ça pique, ça gonfle, ça démange, des plaques rouges apparaissent comme si on s’était roulé dans un champ d’orties. Et l’été est souvent synonyme de complications avec la chaleur qui aggrave les symptômes.

Contrairement à l’urticaire aiguë qui peut avoir une origine allergique (suite à l’absorption d’un médicament, d’aliments tels que les fraises ou les crevettes ou encore après une piqûre de guêpe), l’urticaire chronique est une pathologie inflammatoire de la peau. Le tapis d’orties sera visible toute la journée du 21 juin (entre 9h et 18h), bordé de quelques panneaux explicatifs.

Belga – Photo : Pxhere